IL PD CAMPANO VERSO UN CHIARIMENTO: MISIANI INCONTRA IL SEGRETARI PROVINCIALI

Dopo i segnali di un parziale rasserenamento giunti dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, adesso tocca al Pd fare un passo in avanti. E cosi’ lunedi’ 14 Aprile, a Napoli, in vista delle prossime elezioni Regionali, il Commissario del Pd in Campania Antonio Misiani incontrerà i Segretari Provinciali di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta (che è ancora commissariata), per mettere in moto la macchina organizzativa della campagna elettorale. Secondo molti, il confronto sarà anche l’occasione per tornare a discutere del Congresso Regionale del Partito Democratico, materia, negli ultimi mesi, di scontro tra i vertici locali del Pd ed il Commissario Straordinario: autorizzare il Congresso potrebbe essere un segnale di rasserenamento tra le parti, ma, celebrarlo alla vigilia delle Regionali 2025, potrebbe riaccendere gli animi in tutta la Campania.

