ANTONIO IANNONE (FDI): “CONDANNA PER EPISODIO VANDALISMO A SEDE FDI DI SANT’ARPINO”

“Esprimo solidarietà e vicinanza agli amici del Circolo di Fratelli d’Italia di Sant’Arpino, in provincia di Caserta, che hanno visto vandalizzata la loro sede proprio nel giorno in cui doveva esserci l’inaugurazione. Ci vuole ben altro per fermare la passione militante delle nostre donne e dei nostri uomini, anche perché siamo tutti con loro. Ci auguriamo ferma condanna da tutte le forze politiche per questo vile gesto di estremisti di sinistra, unica realtà fuori dal contesto democratico e civile”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

