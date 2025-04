FORZA ITALIA IN CAMPO PER LE PERIFERIE: “DAI TERRITORI AGENDA DI RISPOSTE REALI”

Cinque tappe, un unico obiettivo: rimettere le periferie al centro. Da Marianella a Secondigliano, passando per Scampia, Piscinola e San Pietro a Patierno, Forza Italia ha attraversato i quartieri più fragili di Napoli per ascoltare le comunità e proporre soluzioni concrete. Il tour si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Periferie al centro”, promossa dal partito in contemporanea in 14 città metropolitane italiane. A guidare la delegazione, il presidente della Commissione parlamentare per le Periferie Alessandro Battilocchio, insieme al segretario cittadino di Forza Italia Iris Savastano, al vicepresidente del Consiglio comunale Salvatore Guangi e al senatore Francesco Silvestro.

“Le periferie napoletane sono state abbandonate per anni dalla sinistra – ha detto Savastano –. Forza Italia, invece, ci mette la faccia, ascolta, propone e soprattutto resta. Non siamo qui per una passerella elettorale, ma per dare continuità a un lavoro concreto accanto alle persone. Questo è solo l’inizio”. “Con il modello Caivano abbiamo dimostrato che lo Stato può farcela – ha sottolineato Battilocchio –. Dove ci sono governance forte, risorse vere e presenza delle istituzioni, il cambiamento è possibile. Le Caivano d’Italia sono tante. E grazie al decreto Caivano bis, il Governo è pronto a intervenire anche su Scampia, Secondigliano e in altre aree ad alta vulnerabilità. La Commissione continuerà ad ascoltare e avanzare proposte: le periferie non devono più essere il margine”. Forte la denuncia del vicepresidente del Consiglio comunale Salvatore Guangi: “Ci sono strutture abbandonate, impianti sportivi inutilizzati, alloggi popolari nel degrado. È ora di dire basta. Forza Italia vuole essere la forza del riscatto, non delle parole, ma dei fatti”. Sulla stessa linea il senatore Francesco Silvestro: “Abbiamo strumenti straordinari, dai Piani Urbani Integrati al fondo complementare PNRR, fino al programma PINQUA. Ma senza amministrazioni locali all’altezza, i fondi restano sulla carta. Forza Italia vuole fare la differenza portando visione, competenza e concretezza”. Nel corso dell’iniziativa è stata anche ricordata la Giornata nazionale delle periferie urbane, istituita per legge su iniziativa di Forza Italia e celebrata ogni 24 giugno, nel giorno in cui fu assassinata la piccola Fortuna Loffredo a Caivano: un simbolo trasformato in impegno, memoria e speranza per tutto il Paese.