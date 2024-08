REGIONALI 2025. IL SILENZIO DEL M5S E L’IDEA DI METTERE IN CAMPO L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO

Resta, ancora, in silenzio il Movimento 5 Stelle sulla vicenda Campania, terzo mandato per De Luca ed elezioni regionali del 2025. Il partito di Giuseppe Conte, alle prese con molti problemi interni nei gruppi parlamentari, dovrà, nei prossimi giorni, avviare un dialogo con il Partito Democratico per le alleanze nelle Regioni chiamate al voto in autunno, soprattutto per Umbria e Liguria. Difficile che il M5S, all’interno del Campo Largo, possa ottenere una candidatura di partito per le Regionali del 2024, molto probabile, invece, che tutta la battaglia venga spostata su Campania e Puglia, dove il M5S, anche alle ultime Europee, ha dimostrato di avere ancora un certo peso politico.

In Puglia, pero’, le previsioni della vigilia vanno verso un nome del Partito Democratico: l’attuale europarlamentare ed ex Sindaco di Bari Antonio Decaro che, sulla base di diverse valutazioni, pare essere l’unico in grado di fermare il centro destra guidato dal Ministro di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto.

Ecco, allora, che la Campania è l’ultima spiaggia per il Movimento 5 Stelle e per avere una propria candidatura, all’interno dell’alleanza di centro sinistra, per le Regionali. Il nome era ed è, chiaramente, quello dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la cui volontà di affrontare le prossime Regionali del 2025 da protagonista è stata rafforzata dalle dichiarazioni del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, convinto di rinunciare alle regionali per puntare al secondo mandato a Palazzo San Giacomo.