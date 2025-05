REGIONALI 2025. IN ATTESA DELLA DATA DEL VOTO: VERSO IL 23 E 24 NOVEMBRE

Archiviata, con la pronuncia del Consiglio di Stato, la possibilità – avanzata, soprattutto, dal Presidente De Luca – di un rinvio del voto per le Regionali alla primavera del 2026, adesso a Napoli si deve iniziare a ragionare, in maniera concreta, sulla data delle elezioni Regionali. Il punto dal quale partire è quello della proclamazione del 2020, avvenuta il 20 Ottobre: da quel momento ci sono 90 giorni per celebrare le elezioni. Escludendo la possibilità di votare e di fare campagna elettorale nel mese di Dicembre o, addirittura, di Gennaio, la data che al momento sembra piu’ probabile è quella di domenica 23 e lunedi’ 24 Novembre. Non a caso, proprio questa data è stata indicata dallo stesso Consiglio di Stato nel parere con il quale ha respinto l’ipotesi di un rinvio del voto, avanzata dalla Regione Veneto di Luca Zaia.

Share on: WhatsApp