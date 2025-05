CAPACCIO PAESTUM. SIMONA CORRADINO: “AVEVAMO RAGIONE, ARRIVATA STANGATA TARI”

Quanto denunciato la scorsa settimana da Simona Corradino, candidata sindaco della città di Capaccio Paestum, è diventato realtà. Il commissario prefettizio nel pomeriggio di oggi 8 maggio ha pubblicato la delibera numero 41 nella quale si approvano le nuove tariffe Tari.

«In poche parole è una stangata – le parole della candidata – lo avevamo detto ma non perché abbiamo la sfera di cristallo o perché prevediamo il futuro, ma perché sappiamo leggere le carte e mai come in questo gli atti erano e sono chiari. Anche fin troppo.

Era un aumento doveroso, anche questo dobbiamo dirlo, in virtù del piano di riequilibrio, altro elemento necessario alla luce della situazione di predissesto alla quale gli amministratori hanno portato il comune. L’Eda, l’Ente d’Ambito, ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario per un totale di entrate tariffarie massime di 11.651.429,00 euro per la Tari di Capaccio Paestum.