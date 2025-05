NESSUN RINVIO PER LE REGIONALI 2025: IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA PROPOSTA VENETO

Le prossime elezioni regionali in Veneto si svolgeranno “entro il 20 novembre”, ossia entro i 60 giorni successivi al termine dell’attuale quinquennio di legislatura, “al più tardi nella domenica compresa nei sei giorni successivi, ossia domenica 23 novembre 2025”. Lo afferma il Consiglio di Stato chiarendo i dubbi sulla data elettorale in Veneto per la quale era stato interpellato dalla Regione. Quanto ai casi che, in astratto, rendessero possibile un differimento di tale scadenza, i giudici scrivono che “la proroga della durata degli organi elettivi (omissis), necessiterebbe in ogni caso di espressa normativa che la contempli”.

