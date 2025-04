REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO INSISTE CON UNA CANDIDATURA IN ROSA. E SPUNTA IL NOME DI MYRTA MERLINO

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, torna ad affrontare il tema delle prossime elezioni regionali e rilancia la possibilità che la coalizione di centro destra possa sostenere la candidatura di una donna, espressione della società civile. Spunta, cosi’, il nome della conduttrice Tv Myrta Merlino, origini napoletane, oggi impegnata con Canale 5 in una trasmissione di intrattenimento pomeridiano. La proposta di Martusciello conferma la indicazione di Forza Italia di voler puntare, in Campania, sul nome di un candidato civico per poter allargare i confini della coalizione, andando a pescare alleati anche e soprattutto nell’area moderata di centro.

