IL CASO. ISPANI, VALLE DELL’ANGELO E CASTELNUOVO DI CONZA: BOOM DI MILITARI CANDIDATI

C’è un vero e proprio boom di esponenti dell’Esercito Italiano, candidati nelle diverse liste, come consiglieri comunali, nelle elezioni che interesseranno il prossimo 26 Maggio i piccoli comuni di Ispani, Valle dell’Angelo e Castelnuovo di Conza. Secondo le prime stime sarebbero almeno 30 i nomi di militari candidati nei comuni della Provincia di Salerno: una rinnovata passione per la politica o, invece, la possibilità di usufruire, in virtù della campagna elettorale, di un congedo retribuito di 30 giorni?

Ah, saperlo…