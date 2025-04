CAPACCIO, COMUNALI 2025. LA FUGA DEI PARTITI: SU 12 LISTE 11 SONO CIVICHE

C’è stata una vera e propria fuga dei partiti dal Comune di Capaccio, finito al centro delle due inchieste che hanno coinvolto l’ex sindaco Franco Alfieri: delle 12 liste presentate, nella mattinata di ieri, all’Ufficio Elettorale del Comune, ben 11 hanno simboli civici, con Fratelli d’Italia, unico partito ad aver depositato una lista politica. Per il resto ? Tutti in fuga o, meglio, presenti sotto mentite spoglie. Tanti gli esponenti del Partito Democratico in campo nelle civiche del candidato Sindaco Gaetano Paolino, Forza Italia con la candidata Simona Corradino ma senza simbolo, gli altri partiti divisi tra tutti i candidati alla carica di Sindaci.

Share on: WhatsApp