REGIONALI 2025. IL CENTRO ALLA FINESTRA: DA MASTELLA AD AZIONE PER FINIRE AI DEMITIANI

C’è una vasta area di centro – ancora piu’ consistente in alcune zone della Campania – che, per il momento, in attesa di conoscere i nomi dei candidati alla Presidenza e la composizione delle coalizioni, resta alla finestra. Senza decidere. Parliamo del Movimento NOI DI CENTRO di Clemente Mastella, particolarmente radicato in Provincia di Benevento, passando per AZIONE di Carlo Calenda per finire ai tanti amministratori locali, e non solo, un tempo vicini al compianto Ciriaco De Mita. Una area politica che, ad occhio, potrebbe valere nel suo complesso qualcosa in piu’ di 5-6% e che in uno scontro tra due candidati e due sole coalizioni, assume un valore strategico ancora maggiore. Seppure orientate, almeno in via di principio, a sostenere una alleanza di centro sinistra, tanto Mastella quanto Azione, hanno espresso piu’ di una perplessità nei confronti di una candidatura targata M5S, soprattutto se questa dovesse essere quella dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. I tempi per la scelta dei candidati sono ancora lunghi, le trattative lo saranno altrettanto.

