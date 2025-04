REGIONALI 2025. MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “GIANPIERO ZINZI NOME GIUSTO PER RILANCIARE LA CAMPANIA”

“Il nostro Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi, forte dell’esperienza maturata nel corso della sua importante carriera politica, è il nome giusto, in Campania, per rappresentare l’intera coalizione di centro destra alle prossime elezioni Regionali”. “L’amico Gianpiero ha, da sempre, mostrato un grande attaccamento al territorio della Campania ed anche oggi, da Parlamentare, riesce a trasferire a Roma le problematiche di una Regione che, dopo 10 anni di gestione centro sinistra, è ad un passo dal baratro”. “A Gianpiero Zinzi esprimo tutto il mio sostegno, politico e personale, per una candidatura che sarà di sicuro vincente e rappresenterà una vera rivoluzione per tutta la Regione Campania”. Così in una nota il consigliere regionale della Lega e questore al Personale del Consiglio, Massimo Grimaldi.

