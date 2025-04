REGIONALI 2025. IANNONE (FDI): “GIANPIERO ZINZI? CANDIDATURA MIGLIORE E’ QUELLA DI CIRIELLI”

La candidatura da parte della Lega di Gianpiero Zinzi a presidente della Regione Campania “non è una notizia. Sono mesi che abbiamo detto come centrodestra che ognuno di noi ha proposto un nome che è sottoposto alla valutazione dei leader nazionali, a cui spetta la scelta”. Così a LaPresse il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania. FdI, ricorda il neo sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, “ha già dato il nome del viceministro Edmondo Cirielli”, mentre in Forza Italia è atteso il nuovo candidato dopo il passo indietro di Fulvio Martusciello. “Parliamo di tutte persone stimabili, autorevoli, ma per me il candidato migliore è Cirielli perché ha un curriculum politico con 30 anni di affermazioni elettorali, è anche un generale dei Carabinieri e secondo me per la Campania sarebbe anche un bel segnale avere un presidente espressione delle forze dell’ordine perché oggettivamente qui esiste un problema di cultura della legalità”, aggiunge Iannone, sottolineando che Cirielli “è anche quello che ha più capacità di mettere in campo liste forti, che impattano sul territorio”. Riguardo al timing della decisione dei leader sulla corsa alla presidenza della Campania, Iannone non si sbilancia: “Dobbiamo attendere che le scelte maturino, è un livello politico in cui influiscono tante cose nella tempistica. Sicuramente partire il prima possibile è importante, ma noi siamo partiti perché stiamo già lavorando alle liste e al programma perché le persone vogliono sapere anche qual è l’idea alternativa che uno ha” per la Campania.

