REGIONALI 2025. MISIANI (PD) CONVOCA GLI ALLEATI DI CENTRO SINISTRA MA NON ITALIA VIVA ED AZIONE

Il Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania Antonio Misiani ha convocato, per la prossima settimana dopo una prima convocazione per il 13 Febbraio, i Segretari Regionali dei partiti della coalizione di centro sinistra ma, almeno in questa prima fase, ha escluso dall’incontro, in programma a Napoli, i rappresentanti di Italia Viva e di Azione. Alla riunione, alla quale prenderà parte anche il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo, sono stati invitati il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra ed il Partito Socialista. Non faranno parte dell’incontro i rappresentanti, invece, di Italia Viva e di Azione, per motivi di carattere politico e strategico. L’incontro del Tavolo del Centro Sinistra sarà un primo momento di confronto verso le Regionali del 2025, giocando di anticipo, almeno per quanto riguarda i temi della campagna elettorale, rispetto alla decisione della Corte Costituzionale sulla vicenda del terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Share on: WhatsApp