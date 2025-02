SCAFATI. IL 18 FEBBRAIO IL VOTO SULLA SFIDUCIA AD ALIBERTI: IL SINDACO PENSA ANCHE ALLE REGIONALI

E’ in programma per il prossimo 18 Febbraio il Consiglio Comunale di Scafati nel corso del quale sarà discussa la mozione di sfiducia, presentata dagli esponenti dell’opposizione, nei confronti del Sindaco Pasquale Aliberti. Lo stesso Aliberti, qualche giorno fa, in un post pubblico, aveva rilanciato l’ipotesi di candidarsi, come Piano B, alle prossime elezioni Regionali con Forza Italia, sottolineando come il mancato sostegno dei consiglieri comunali non si riscontrava nel consenso che vantava tra i cittadini del Comune di Scafati.

A meno di una settimana dal voto sulla mozione di sfiducia non è ancora chiaro su quali numeri si possa reggere la maggioranza di Pasquale Aliberti che, nel corso dell’ultimo anno, si è trovato, piu’ di una volta, a fare i conti con crisi politiche, legate soprattutto ad esponenti della sua stessa coalizione.