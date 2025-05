REGIONALI 2025. NEL CENTRO DESTRA CAMPANO VOLANO, DI NUOVO, GLI STRACCI

E’ bastato, davvero, poco a mettere fine alla tregua di dichiarazioni al vetriolo tra i diversi partiti del Centro Destra in Campania, alle prese con la complicata scelta del nome del candidato alla Presidenza della Regione per le elezioni di fine. Ad innescare la miccia è stato il Vice Ministro di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli che, citando i sondaggi che danno FDI a cifra doppia rispetto a Forza Italia, ha rivendicato per il partito di Giorgia Meloni la candidatura, escludendo, tra l’altro, la possibilità di un nome civico. Passano poche ore ed ecco che a gettare benzina sul fuoco ci pensa il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello che rilancia la possibilità di un nome civico per la Presidenza della Regione, bacchettando Cirielli sui conteggi poco corretti, vista la poca differenza di voti tra Forza Italia e Fdi alle ultime europee. Miccia innescata ed ecco arrivare anche la bomba della Lega che, per bocca del suo deputato Gianluca Cantalamessa, chiude all’ipotesi di un candidato civico, chiedendo per il partito di Matteo Salvini il nome del candidato Presidente con Gianpiero Zinzi. E’ quasi sera, infine, quando ad alimentare il vortice di dichiarazioni ci pensa il Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone che sottolinea come “sui candidati civici se qualcuno ha cambiato idea, anche rispetto a se stesso, faccia nomi autorevoli e credibilmente alternativi alla sinistra. Non ne abbiamo letto tra quelli circolati”

Share on: WhatsApp