FRANCO MARI (AVS): “I NO VAX HANNO VIOLENTATO LA SEDE PROVINCIALE DELLA CGIL”

“I cosiddetti “No Vax” hanno violentato con le loro scritte una sede della CGIL a Salerno. Era già avvenuto in diverse parti d’Italia, come alla Camera del Lavoro di Brescia, solo per ricordarne una. Non c’è da meravigliarsi più di tanto del fatto che costoro individuino nella CGIL un nemico, c’è da meravigliarsi per il fatto che dopo tanti episodi analoghi in giro per l’Italia non sia stato mai individuato uno dei responsabili.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Sarà l’idea di sicurezza un po’ strabica del Governo attuale, che vede solo proteste studentesche e bandiere della Palestina, ma non vede mai saluti romani e minacce dei “No Vax”, alimentando così un senso di impunità che può farsi pericoloso. A proposito di senso di impunità: cosa dovevamo aspettarci quando vengono annullate le multe per chi si è rifiutato di fare il vaccino nel pieno della pandemia e si mette in piedi una commissione di inchiesta con l’obiettivo esplicito di mettere sotto accusa chi ha affrontato una emergenza sanitaria senza precedenti con gli strumenti messi a disposizione dalla scienza?