REGIONALI 2025. NON C’E’ ACCORDO TRA LE REGIONI AL VOTO PER UNA DATA UNICA

Trovare un accordo per far votare negli stessi giorni le sei Regioni chiamate alle urne il prossimo autunno “sarà un’impresa”. Lo ha detto oggi il presidente della Toscana Eugenio Giani, reduce dal Festival delle Regioni che si è svolto in Veneto, a margine di un evento a Firenze. “Ognuno vede molto la propria contingenza e situazione regionale. Sappiamo che le elezioni possono essere convocate dal 20 luglio al 20 novembre e il decreto è del presidente della Regione. Io ero andato con lo spirito di mettermi a disposizione per vedere se nelle sei Regioni potevamo arrivare a una sintesi, a una data unica, ma la prima impressione, sotto questo aspetto, non è stata molto comportante”, aggiunge il governatore toscano. “C’è chi le vuole fare il prima possibile, chi l’ultimo giorno utile del mese di novembre. Vedremo e valuteremo. Comunque – conclude – ci siamo dati appuntamento a ritrovarci a Roma fra i sei presidenti delle Regioni per capire definitivamente se è possibile trovare una data comune o se ognuno seguirà il suo percorso”.

