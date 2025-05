REGIONALI 2025. NUOVO AFFONDO DI DE LUCA: “NEL PD PER FARE CARRIERA BISOGNA ESSERE IMBECILLI”

Parla dei trasporti, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dice che, in merito, “dovrebbero fare una statua alla Regione Campania” e invece, “soprattutto ora che ci si avvicina alle elezioni, imbecilli fanno demagogia”. E chiama in causa anche “alcuni esponenti del Pd. Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli”. “Tutti i cantieri erano bloccati da anni. Trenitalia vantava un credito di 250 milioni dalla Regione Campania. Non c’era nessuna gara in corso per acquistare autobus o treni in Campania – spiega – Nonostante tutto questo abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere e fatto tutto quanto umanamente possibile e anche di più”. Resta una criticità, la Circumvesuviana “ma anche anche qui possiamo parlare a testa alta nei confronti di chiunque. Noi abbiamo deciso di investire, nel 2018, 500 milioni euro per sistemi di controllo e treni nuovi e stiamo lavorando. Se qualche scienziato ha qualche soluzione si faccia avanti…

