REGIONALI 2025. MAURIZIO GASPARRI (FI): “CENTRO DESTRA VINCENTE HA BISOGNO DI SPINTA CIVICA”

“Ora siamo impegnati in un turno elettorale per le amministrative in vari Comuni della provincia di Napoli, ma prepariamo anche le prossime elezioni regionali. Forza Italia punta su un allargamento della coalizione di centrodestra con componenti civiche che possano dare una spinta di rinascita a questa regione mal governata dall’oscurantismo di De Luca”. Lo ha detto, parlando con i giornalisti durante una tappa per la campagna elettorale a Volla (Napoli), il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Tutti i partiti – ha spiegato – hanno ottimi candidati, ma noi riteniamo che un esponente, donna o uomo, della società civile possa portare quel valore aggiunto necessario. Annunceremo il nostro candidato quando avremo raccolto il massimo delle energie possibili. Si voterà dopo l’estate e noi dobbiamo vincere questa battaglia, non piantare la bandierina di un partito. Quindi facciamo affidamento sulla saggezza di tutti, perché il centrodestra in Campania ha bisogno di un’ulteriore spinta, ulteriori energie per poter essere vincente. Per questo oggi allargare al civismo, al mondo produttivo, credo che sia un dovere. La sinistra in Campania è forte delle bugie che seminarono i grillini con il reddito di cittadinanza e del clientelismo del Partito democratico, sia nella versione De Luca sia nella versione Manfredi. Vediamo, infatti, che anche al comune di Napoli si guarda più alla direttrice generale del San Carlo, che vede il figlio assunto, che al bene della città. Forse perché hanno visto De Luca mandare il figlio in Parlamento e c’è un po’ di gelosia. Quindi – ha concluso Gasparri – bisogna aggiungere una forza in più per battere un apparato di potere che non ha garantito sviluppo ma ha soddisfatto, semmai, gli interessi delle famiglie del potere della sinistra”.

Share on: WhatsApp