NOCERA INFERIORE. FORZA ITALIA INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO FERRANTE PER RAMPA A3

Il partito ed il gruppo consiliare Forza Italia di Nocera Inferiore ringrazia l’on. Tullio Ferrante per l’impegno sul territorio: con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 14 maggio si ritengono superate le criticità sulla realizzazione della nuova rampa autostradale sulla A3 e per il rifacimento del cavalcavia di Via Santa Croce.

Con la chiusura della conferenza dei servizi, è doveroso esprimere il nostro ringraziamento all’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’impegno concreto e l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio.

La cooperazione fra diversi livelli istituzionali consente di raggiungere traguardi condivisi ed inizia a dare risposte concrete all’ampio comprensorio interessato: l’avvio dell’iter per l’autorizzazione della nuova rampa autostradale sulla A3 e per il rifacimento del cavalcavia di Via Santa Croce sono prova tangibile dell’interessamento concreto ed operativo.

Grazie all’istituzione di un tavolo permanente sulla mobilità, che coinvolge il rappresentante del MIT e i dirigenti locali di Forza Italia, si stanno ponendo solide basi per interventi strategici a beneficio dell’intero Agro Nocerino-Sarnese. Tra le priorità già in agenda: il potenziamento della rete dei collegamenti, anche con l’Alta Velocità, e la realizzazione di nuovi svincoli autostradali, come dimostrato dal recente avanzamento delle pratiche sulla rampa autostradale e sul recupero della linea ferrata dismessa.