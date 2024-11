REGIONALI 2025. OK A ROBERTO FICO DOPO IL VOTO DEL M5S SUL VINCOLO DEL DOPPIO MANDATO

L’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico puo’ essere candidato alla Presidenza della Regione Campania, sempre che, ovviamente, ci sia il gradimento dei partiti del Campo Largo, a cominciare dal Partito Democratico. Con il voto favorevole dell’assemblea degli iscritti, il Movimento 5 Stelle, nel corso dell’assemblea costituente, ha rimosso il vincolo del doppio mandato per gli iscritti: Roberto Fico, dunque, dopo le due legislature alla Camera dei Deputati, potrà partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 in Campania.

La parola, adesso, passa prima di tutto al Partito Democratico di Elly Schlein, che dovrà sciogliere il nodo De Luca. Poi, probabilmente a partire dall’inizio del 2025, si avvieranno anche i confronti con tutti gli alleati del Campo Larg