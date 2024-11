LUSTRA CILENTO. IL SINDACO LUIGI GUERRA: “CON FDI PER UN FUTURO MIGLIORE PER LE NOSTRE COMUNITA'”

Un ringraziamento particolare al Vice Ministro Edmondo Cirielli, al Senatore Antonio Iannone al Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore e all’Europarlamentare Alberico Gambino per la calorosa accoglienza e il sostegno che mi hanno riservato. La loro fiducia è per me una grande motivazione a lavorare con impegno per il nostro territorio.”

Lo scrive Luigi Guerra, Sindaco di Lustra Cilento.