TERZO MANDATO DE LUCA, DOMANI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECIDE SE IMPUGNARE LA LEGGE REGIONALE

E’ in programma per domani, lunedi’ 25 Novembre, a partire dalle 17:30, la riunione del Consiglio dei Ministri dalla quale potrebbe iniziare un nuovo braccio di ferro tra il Governo di Giorgia Meloni e la Regione di Vincenzo De Luca. Dalla seduta, infatti, dovrebbe arrivare la decisione del Governo di impugnare, per incostituzionalità, la legge Regionale della Campania sul Terzo Mandato dinanzi alla Corte Costituzionale. Numerosi, comunque, i punti all’ordine del giorno della riunione di domani del Consiglio dei Ministri.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di giustizia (PRESIDENZA – GIUSTIZIA);

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE sulla valorizzazione della risorsa mare (PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – ECONOMIA E FINANZE);

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118 – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RIFORME ISTITUZIONALI E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – ESAME DEFINITIVO (IMPRESE E MADE IN ITALY);

LEGGI REGIONALI.