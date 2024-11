A MERCATO SAN SEVERINO LA FIACCOLATA DELLA VALLE DELL’IRNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’appuntamento per tutta la Valle dell’Irno, per una iniziativa pubblica contro la violenza sulle donne, è in programma per domani, lunedi’ 25 Novembre, a Mercato San Severino dove è in programma una fiaccolata simbolica che attraverserà i principali punti del centro.

Vi invitiamo a partecipare, si legge nell’invito, all’evento promosso dalla C.C.P.O. d’intesa con la Consigliera delegata alle P.O. del Comune di Mercato San Severino che si terrà il giorno 25/11/2024, con inizio alle ore 17:00, come da programma allegato.

Per noi rappresenta un’importante occasione per promuovere una cultura che condanni la violenza, in particolare quella maschile sulle donne, contribuisca ad eliminare ogni forma di discriminazione ed a sostegno di relazioni rispettose tra i generi. E’ acclarato che per noi tutte la Vostra presenza conferisce prestigio e valore aggiunto a questa iniziativa, contribuendo in maniera significativa alla riuscita dell’evento.