LA COSTITUENTE DEL M5S HA DECISO: SI ALLE ALLEANZE, VIA IL GARANTE E STOP AL DIVIETO DEI DUE MANDATI

Con il 63,24 per cento di sì gli iscritti del M5s si sono espressi a favore della eliminazione del ruolo del Garante. E’ questo il risultato della consultazione online, relativa alle modifiche statutarie del Movimento cinque stelle, annunciata dal notaio in occasione di “Nova”, la fase finale dell’assemblea costituente del M5s, che si è tenuta presso il palazzo dei Congressi, a Roma.

Inoltre, il 72,08 per cento di sì gli iscritti del Movimento cinque stelle si sono espressi a favore della modifica della regola del tetto dei due mandati. Mentre l’81,20 per cento di voti gli iscritti del Movimento cinque stelle hanno votato no al divieto di alleanze politiche. Il 36,7 per cento degli iscritti, infine, si sono dichiarati favorevoli ad essere considerati progressisti indipendenti.

“Il fuoco è vivo, non si è spento ed è ancora dentro di noi. Il M5s non sarà mai una timida brezza, ma un vento forte, fortissimo”. Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento conclusivo in occasione di “Nova”, la fase finale dell’assemblea costituente del M5s. “In tanti mi hanno chiesto in questi mesi: ‘Perché rischiare tutto con la costituente?’. La risposta è semplice: il M5s non si condannerà mai all’autocommiserazione, all’autoassoluzione”, ha aggiunto. Per il presidente del M5s con questa Costituente “è stata tracciata una nuova rotta, partendo dai bisogni della base”.