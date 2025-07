REGIONALI 2025. ORA E’ UFFICIALE: NON CI SARA’ NESSUN RINVIO AL 2026

“Mi sembra che oggi i tempi non ci siano piu’. Come dicevo, non c’e’ un’unita’ delle Regioni che vanno al voto su questo, vedo un percorso non diciamo fattibile in questo momento e anche ormai siamo veramente a ridosso, mi sembra che i tempi da questo punto di vista non ci siano piu’, poteva essere come avvenuto anche in passato una soluzione percorribile che non creava alcun tipo di disagio e metteva in sicurezza i bilanci delle Regioni, oggi dobbiamo capire se c’e’ un altro percorso che possa mettere in sicurezza i bilanci delle Regioni”. Cosi’ il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha risposto a chi gli chiedeva dell’ipotesi di rinvio delle Regionali a primavera 2026 al termine di un incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni.

