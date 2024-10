REGIONALI 2025. PD, MOVIMENTO 5 STELLE ED ALLEANZA VERDI SINISTRA VANNO OLTRE DE LUCA

Dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, passando per l’europarlamentare Sandro Ruotolo, per finire ai deputati Sarracino e Graziano, senza dimenticare gli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. L’iniziativa che, ieri, si è conclusa a Napoli, lancia un chiaro segnale a tutto il mondo politico della Regione Campania: un centro sinistra senza De Luca ed oltre De Luca c’è già, pronto ad affrontare la prossima tornata con le Regionali 2025 in Campania. In sala, nell’evento organizzato dall’europarlamentare Sandro Ruotolo, con la benedizione della Segretaria Nazionale Elly Schlein, rispetto al programma originario, manca il nome del capogruppo in Regione Campania del Pd Mario Casillo che, a quanto dicono gli organizzatori, ha inviato una nota per giustificare la propria presenza. Per il resto, tutti uniti verso un obiettivo comune: proporre per le Regionali in Campania un progetto alternativo a quello del centro destra ma anche al modello di Governo del Presidente della Regione in carica Vincenzo De Luca.

