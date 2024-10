SAN VALENTINO TORIO. I GIOVANI DEL TERRITORIO INCONTRANO I RESPONSABILI DELLA NASA

Oggi pomeriggio la citta’ di San Valentino Torio ha incontrato la NASA (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION) ossia l’ Agenzia Governativa Civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’ America. Grazie all’ impegno dell’Associazione Soffermiamoci, presidente Giuliano Squitieri, che ringraziamo di vero cuore, e’ stato organizzato questo prestigioso evento cui hanno preso parte tre membri del ‘Launch Services Program” della NASA che, dalla Florida, sono arrivati fino a San Valentino Torio per incontrare studenti ed appassionati !!!

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Tra i tre relatori anche la nostra cara concittadina ing. Anna Vastola, a cui porgiamo i nostri ringraziamenti per la grandissima opportunità che ci ha regalato, per la disponibilita’ e la sua grande professionalita’.

Una vera eccellenza del nostro paese che ha studiato in America dove si e’ poi arruolata alla NASA, dove lavora da ben 18 anni.

Insieme ai suoi due bravissimi e simpaticissimi colleghi ingegneri Joan e Jarrod, ha illustrato i programmi e le missioni spaziali della NASA cui essi partecipano come protagonisti, e finalizzate all’ invio nello spazio di satelliti, navicelle, strutture che indagano i misteri del cosmo.

Sono proprio Anna e i suoi colleghi ad occuparsi dell’ integrazione tra i lanciatori e i satelliti, e di preparare in ogni dettaglio i programmi di lancio che servono per esplorare altri pianeti, per monitorare il meteo, per indagare sulle tempeste solari, per controllare le traiettorie degli asteroidi, ecc.