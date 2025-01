REGIONALI 2025. PER LA LEGA IN CAMPO TOMMASETTI, DEL SORBO, RICCA E SANTORO

La lista della Lega, in Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni regionali in Campania inizia a prendere corpo. Al lavoro, insieme agli altri dirigenti, il Commissario Provinciale Attilio Pierro, di recente confermato nel ruolo, che, al termine delle festività natalizie, terrà una prima riunione con i papabili candidati alla carica di Consigliere Regionale.

Si parte dall’uscente Aurelio Tommasetti, consigliere regionale in carica, nome di riferimento per la Lega non solo in Campania ma anche a livello nazionale, considerata la nomina ricevuta dal Ministro della Ricerca Bernini all’interno della speciale commissioni nazionale che valuta i piani formativi delle diverse Università italiane.

In corsa, per un seggio all’interno del Consiglio Regionale della Campania, ci sarà anche l’attuale Consigliere Provinciale della Lega Giuseppe Del Sorbo, Consigliere Comunale ad Angri.

Un posto in lista, di certo, anche per il Consigliere Comunale di Salerno Dante Santoro e per l’assessore comunale di Contursi Terme Jonny Ricca.

Resta da decidere la quota rosa, i nomi al femminile che andranno a completare la lista della Lega in Provincia di Salerno.