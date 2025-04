REGIONALI 2025. ROBERTO FICO AD ANGRI PER L’APERTURA DEL NUOVO PUNTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Domenica 27 aprile, alle ore 11:00, si terrà l’inaugurazione del nuovo Spazio 5 Stelle in Piazza S. Giovanni 14, ad Angri. Un evento che vedrà la partecipazione di importanti esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui l’ex Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, insieme a Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento e Salvatore Micillo, Coordinatore regionale.

“La realizzazione del nuovo Spazio 5 Stelle ad Angri è il risultato dell’impegno e della dedizione degli attivisti del Gruppo territoriale locale, che da sempre sono in prima linea per portare avanti i valori fondanti del Movimento 5 Stelle. Questo nuovo spazio sarà non solo un punto di riferimento per i nostri attivisti e simpatizzanti, ma anche per tutta la cittadinanza che crede nella politica del cambiamento”, ha dichiarato Virginia Villani.

L’evento vedrà la partecipazione di Giuseppe Iozzino, Rappresentante del Gruppo Territoriale e di numerosi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sarà non solo l’occasione per un incontro di confronto e discussione sulle prospettive politiche future, ma soprattutto per rafforzare e consolidare il legame tra il Movimento e la comunità locale.