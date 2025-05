REGIONALI 2025. ROBERTO FICO (M5S): “QUANDO SI LAVORA SERIAMENTE NON SI HA PAURA”

“Quando si lavora seriamente pancia a terra e si fatica non c’è paura di niente e di nessuno, a prescindere”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente del comitato di garanzia del M5s, a margine di un evento sui trasporti a Napoli, rispondendo a una domanda sulla possibile partecipazione del governatore uscente Vincenzo De Luca alle prossime regionali. “Come centrosinistra e Movimento 5 Stelle – spiega – noi lavoriamo sul programma e sui contenuti e conosciamo il lavoro che stiamo facendo non solo in città ma anche nei Comuni che governiamo insieme. Abbiamo avviato già un anno fa in Sardegna un lavoro con l’area progressista e riformista e civica. L’abbiamo fatto a Napoli ormai da più di tre anni e stiamo cercando di fare un lavoro importante per la città”.

