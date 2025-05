REGIONALI 2025. RUOTOLO REPLICA A DE LUCA: “CIUCCI NON NE VEDO, COSA PENSA PIERO DE LUCA?”

“Io ciucci non ne vedo, non so dove stanno, quindi non so a chi si sia rivolto De Luca. Noi siamo pronti a costruire il futuro. Il partito è pronto, lavoriamo per confermare il centrosinistra, stavolta allargato. E ricordo a De Luca che il nostro avversario si chiama Meloni, non ci sono altri avversari se non la destra di Meloni”. Lo dichiara l’eurodeputato Sandro Ruotolo, della segreteria Pd, commentando le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Mi viene anche da chiedere: che ne pensa il figlio, Piero De Luca, di quello che dice il padre, anche quando insulta il gruppo parlamentare del Pd, visto che lui ne fa parte?”. “Noi siamo pronti a impegnarci nella campagna elettorale per dare una svolta alla Campania. Lavoriamo sul territorio, il clima mi sembra sereno”.

