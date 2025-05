REGIONALI 2025. GIUSEPPE CONTE (M5S): “DOPO DE LUCA? SCELGANO I TERRITORI NON UNA SOLA PERSONA”

“Il presidente della Campania dice che non ci saranno dei ciucci a governare la Regione dopo di lui e che non verrà deciso a Roma chi sarà il suo successore? È assolutamente corretto che siano i territori a scegliere i migliori interpreti dopo aver condiviso un programma, noi del Movimento 5 Stelle stiamo dando una grossa mano per un programma che sia assolutamente in linea con i bisogni dei cittadini campani. Dopo si sceglierà l’interprete e saranno i territori, ma intendo dire tutti i territori, non una singola persona a scegliere”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori dal Senato.

Share on: WhatsApp