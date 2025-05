NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PUNTO NASCITE SAPRI, DE LUCA NON DIFENDE IL TERRITORIO”

Una vicenda nella quale ho voluto vederci chiaro, acquisendo le carte e scoprendo così che, in realtà, a determinare la fermezza del Governo non è una ingiustificata ostinazione, ma piuttosto l’incapacità della Regione di motivare adeguatamente le proprie richieste e, soprattutto, di programmare ed attuare gli investimenti necessari a garantire la qualità strutturale, tecnologica e di sicurezza dei Punti nascita, così come le necessarie risorse di personale. Dunque è l’inefficienza della Regione e non l’ostinazione del Ministero ad aver segnato il destino dei Punti nascita di Polla e Sapri, di fatto privando quei territori, già di per sé decentrati e poco serviti, di un servizio così importante.