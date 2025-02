REGIONALI 2025. SERGIO COSTA (MOVIMENTO 5 STELLE) E’, ADESSO, IL PRIMO NOME DELLA LISTA

Per l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, oggi deputato del Movimento 5 Stelle, salgono le quotazioni per una possibile candidatura alla carica di Presidente della Regione per tutto il centro sinistra. Costa, che nell’ultima settimana ha rilasciato piu’ di una dichiarazione sulla necessità di trovare una sintesi in tutto il Campo Largo, pare aver superato, nell’indice di gradimento, anche l’ex Presidente della Camera dei Deputato Roberto Fico. Il profilo istituzionale di Costa ed anche il suo stile piacciono a tutti gli alleati del Partito Democratico, a cominciare da quell’area moderata e centrista che dinanzi al nome di Roberto Fico aveva già storto il naso. Ed allora per Elly Schlein c’è il nome dal quale partire per avviare un primo contatto con tutti i partiti della coalizione, una ipotesi che bloccherebbe anche il Movimento 5 Stelle, secondo qualcuno pronto ad affrontare una corsa in solitaria.

