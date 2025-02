AVELLINO. IL 22 FEBBRAIO IL CONGRESSO PROVINCIALE DI FORZA ITALIA: VERSO LA CONFERMA DI D’AGOSTINO

E’ la provincia di Avellino ad aprire, all’interno di Forza Italia Campania, la stagione dei congressi con la celebrazione dell’appuntamento per eleggere il nuovo Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri in Irpinia. L’appuntamento è per sabato 22 Febbraio quando ad Avellino arriverà, anche, il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello per aprire il lavori congressuali che, sembrano, essere chiaramente indirizzati verso la conferma dell’attuale Commissario Provinciale Angelo D’Agostino. Per il noto imprenditore irpino, che ha già escluso la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania, si prospetta un congresso unitario ed una elezione per acclamazione da parte dei tesserati di Forza Italia in Provincia di Avellino.

