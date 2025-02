MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO ANTONIO SOMMA: “BUONE NOTIZIE PER L’OSPEDALE FUCITO”

“Apprendo con favore che la Direzione generale del Ruggi d’Aragona ha approvato il bando di selezione pubblica , per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore dell’UOC di Urologia e Litotrissia del P.O. “G. Fucito”. Una situazione molto delicata che, dopo il pensionamento del Dott. Califano, aveva visto ridurre l’operatività di un reparto che ha sempre rappresentato un’eccellenza del nostro presidio ospedaliero nello stesso periodo in cui è in corso di realizzazione il nuovo padiglione destinato proprio ai reparti di urologia e cardiologia. Adesso auspico che questa procedura si concluda positivamente ed in tempi brevi insieme alla selezione dei medici urologi da destinare allo stesso reparto, come da impegno assunto dalla Direzione generale del Ruggi.”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

In merito agli impegni assunti, ho appreso anche la notizia dell’assunzione di 1 medico radiologo, già in servizio, e dell’attivazione di 2 posti di day hospital di Pneumologia con la Prof.ssa Caccavo.

Come da rassicurazioni ricevute adesso aspettiamo anche che gli altri impegni assunti vengano mantenuti soprattutto con l’assunzione di personale medico in vari reparti: 1 cardiologia, 2 medicina generale e 2 pronto soccorso, per il laboratorio di analisi 1 biologo e 2 medici di patologia clinica. Inoltre, ci aspettiamo a stretto giro l’espletamento del concorso del Direttore medico di presidio, l’attivazione dell’art. 25 per Medicina generale come previsto dall’atto aziendale, l’attivazione dei posti letto ad Endoscopia, l’inizio degli interventi presso ORL, l’avvio dell’ambulatorio di ortopedia. Questa deve essere la base minima da cui ripartire per il rilancio del nostro P.O. Fucito per il quale ci aspettiamo segnali anche in merito alle osservazioni che presentammo sull’ultimo atto aziendale firmato.