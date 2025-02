AZIONE VERSO IL CONGRESSO PROVINCIALE DI SALERNO: SI VOTA IL 15 FEBBRAIO PER IL NUOVO COORDINATORE

E’ convocata per il prossimo 15 Febbraio, all’interno dei locali del Bar Moka di Salerno, l’assemblea congressuale di Azione Salerno per l’elezione del nuovo Coordinatore Provinciale del partito di Carlo Calenda. Dopo l’ottimo risultato ottenuto con la campagna di tesseramento sul territorio della Provincia di Salerno, i dirigenti e gli iscritti di Azione, proprio alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali in Campania, si apprestano a celebrare un congresso che assume un forte sapore politico.

Le voci di dentro di Azione Salerno parlano di una mozione unica, un voto unanime per acclamare l’elezione a Coordinatore Provinciale di Azione di Rosario Pacifico, attualmente Consigliere Comunale di Fisciano e candidato sindaco alle comunali del 2021. Insieme a Pacifico verranno eletti anche i nuovi dirigenti provinciali che avranno il compito di allestire la lista che affronterà la prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania.