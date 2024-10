REGIONALI 2025. STEFANO CALDORO: “CENTRO DESTRA APRA AL CIVISMO ED ALLE FORZE MODERATE”

“Lasciamo il centro sinistra all’avanspettacolo e alle loro lacerazioni, noi dobbiamo pensare a come costruire il futuro. Tutti noi dobbiamo metterci al servizio di questa impresa. Anche chi, come me, ha deciso di chiudere l’esperienza diretta in Regione”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione in Consiglio regionale della Campania.

A L’Ora con Andrea Pellegrino ha parlato del Centrodestra “Quando ha governato ha fatto bene. La giunta Rastrelli e la mia hanno segnato una chiara e dimostrabile esperienza di buon governo. Bisogna, però , essere uniti per poi allargare la coalizione al migliore ci- vismo e alle forze moderate e riformiste che vorranno condividere il programma”

