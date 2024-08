REGIONALI 2025. STEFANO CALDORO: “CENTRO DESTRA ? L’INIZIO NON E’ DEI MIGLIORI. TERZO MANDATO ? DE LUCA PENSI A SANITA'”

Stefano Caldoro, alla ripresa dei lavori del Consiglio Regionale il tema principale sarà la questione terzo mandato e la riforma della Legge Elettorale regionali. Che posizione avrà il centro destra ?

“Già questo dà la dimensione dei limiti di questo governo regionale. La Campania dovrebbe avere altre priorità a partire dalla sanità a finire all’occupazione . E invece, come qualcuno direbbe, si fa politica politicante mettendo in campo argomenti lontani dai reali interessi dei cittadini quanto piuttosto legati alle convenienze di una stretta casta di politici .”

Ad Ottobre, con ogni probabilità, mancherà un anno all’appuntamento con le Regionali in Campania. Sono maturi i tempi per un confronto tra tutti i partiti del centro destra per discutere del nome del candidato ?

“L’avvio non è dei più incoraggianti. Alcune forze politiche del centro destra sembrano cercare solo visibilità anticipando criptiche candidature alla presidenza non concordate, anche senza poi fare nomi. E’ il modo peggiore per iniziare una difficile competizione con un centro sinistra, sulla carta, maggioritario. Consiglio di seguire delle regole oggettive. Queste fanno propendere la scelta sul partito più grande della coalizione e anche sotto rappresentato nella guida delle regioni del Sud, FdI . Sui nomi, per non essere anche io reticente, il più naturale e’ il vice ministro Cirielli, leader regionale del partito. E’ evidente che bisognerà conoscere la sua volontà a farlo, ma non mancano comunque ministri di origine campana che stanno facendo molto bene come Sangiuliano e Piantadosi.”