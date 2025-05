REGIONALI 2025. STOP DELLA LEGA A CIVICI: “IL NOSTRO CANDIDATO E’ GIANPIERO ZINZI”

“Come Lega, sia chiaro, abbiamo da tempo proposto e messo in campo per la Campania una candidatura di qualità, forte e autorevole: Gianpiero Zinzi. Dunque, per quanto ci riguarda, non riteniamo di dover ricercare figure civiche. Se, al contrario, qualcuno nella coalizione di centrodestra ha cambiato idea e vuole proporre una candidatura civica, faccia la propria proposta e se ne parli al tavolo di coalizione ma non attribuisca ad altri questa volontà”. Così il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa. “Non ce ne voglia il viceministro Cirielli, ma la Lega ha già scelto il candidato presidente da proporre alla coalizione ed è Gianpiero Zinzi. È la figura che riteniamo più adeguata a rappresentare il centrodestra e condurlo alla vittoria, per voltare finalmente pagina dopo anni di politiche dannose della sinistra e di De Luca”, conclude Cantalamessa.

