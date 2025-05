PIERO DE LUCA (PD): “PIENA SOLIDARIETA’ CGIL DI SALERNO PER ATTO INTIMIDATORIO”

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla CGIL di Salerno e allo SPI CGIL, per il nuovo, ignobile attacco vandalico subito. Imbrattare una sede sindacale con scritte offensive e simboli riconducibili a gruppi no vax e neofascisti non è solo un gesto vile, ma un segnale grave di regressione democratica.

Non possiamo restare indifferenti. Non si tratta di episodi isolati, ma di una strategia di intimidazione che punta a colpire i presidi della rappresentanza sociale e dei diritti. Il sindacato rappresenta una colonna portante, un presidio fondamentale della nostra democrazia.

Chi pensa di fermare la sua azione con la violenza o la paura, sappia che troverà sempre una risposta ferma e compatta di tutte istituzioni democratiche.

Ai rappresentanti sindacali, a tutte le lavoratrici e i lavoratori della CGIL, va il nostro sostegno. Non arretreremo di un passo di fronte a chi semina odio e paura nella nostra società”.