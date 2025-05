REGIONALI 2025. TERZO POLO DI DE LUCA: IN CORSA RESTA IL NOME DI FULVIO BONAVITACOLA

Sarà l’attuale Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola il nome sul quale De Luca punterà, per le prossime elezioni regionali d’autunno, come candidato alla Presidenza. Archiviata l’ipotesi di candidare l’attuale assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, De Luca, anche nelle ultime ore, sembra intenzionato a stringere sul nome di Bonavitacola per mettere in campo la terza proposta politica, dopo quelle del Centro Sinistra e del Centro Destra. Probabile che, già dopo la celebrazione dei Referendum, possa arrivare qualche iniziativa pubblica a sostegno della candidatura di Fulvio Bonavitacola, anche per dare un segnale alla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein: solo dopo inizierà una vera e propria conta tra chi resterà con De Luca e chi, invece, sceglierà il centro sinistra.

