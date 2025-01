REGIONALI 2025. TOMMASO PELLEGRINO A CACCIA DI CANDIDATI IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

E’ il Consigliere Regionale in carica Tommaso Pellegrino, cosi’ come sta accadendo in tutte le altre Province della Campania, ad occuparsi in prima persona della composizione della lista di Italia Viva in Provincia di Salerno, all’interno della coalizione che sosterrà la candidatura a Presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca.

Pellegrino, insieme alla Coordinatrice Provinciale del partito di Matteo Renzi Anna Rosa Sessa, sta valutando diverse ipotesi e diversi nomi che, già nelle prossime settimane, potrebbe diventare piu’ concrete con l’avvio di una campagna elettorale vera e propria.

Al momento sembra svanita l’ipotesi di una lista da mettere in campo insieme al Partito Socialista Italiano che, almeno in Provincia di Salerno, sembra già aver completato l’elenco dei 9 nomi da candidare al Consiglio Regionale della Campania.