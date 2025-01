REGIONALI 2025. VANNACCI A SALERNO IL PROSSIMO 8 GENNAIO: UNA LISTA CON IL SUO NOME ?

Una lista, nella coalizione di centro destra, con il nome di Roberto Vannacci e con il logo del Monto al Contrario anche per le Regionali 2025 in Campania ? E’ tutto da vedere, tutto da verificare, anche perchè il Generale Mister Consenso alle ultime elezioni Europee il prossimo 8 Gennaio, per un evento pubblico con i suoi sostenitori, sarà a Salerno ed in quella circostanza potrà chiarire anche il futuro del movimento che, da qualche tempo, guida in tutta Italia.

Quale sarà il rapporto tra Vannacci e la Lega ? E’ possibile che alcuni candidati di Vannacci vengano inseriti nella lista della Lega ? Anche questa è una delle ipotesi in campo, sulla quale i dirigenti regionali e provinciali del partito di Matteo Salvini stanno lavorando.