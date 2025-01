TERZO MANDATO. GIOIELLA (FDI) REPLICA STRIANESE: “CENTRO DESTRA NON BLOCCA NESSUNO. NEL 2010 GIA’ VINTO CONTRO DE LUCA”

“Ho letto, con grande stupore, le dichiarazioni dell’ex Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, esponente del Partito Democratico, che in un impeto mediatico, sulla questione del terzo mandato di De Luca, accisa il Centro Destra di voler bloccare il percorso del Presidente della Regione. Credo che a Strianese sfuggano alcuni importanti passaggi: in primo luogo a bocciare il terzo mandato è stato lo stesso Partito Democratico con la Segretaria Elly Schlein in prima fila; va, poi, precisato che il Centro Destra non blocca nessuno ma chiede, come previsto dalla Costituzione, un giudizio di legittimità sulla legge regionale da parte dei Giudici della Corte Costituzionale che, a quanto so, non mi pare essere un organismo di partito; infine, a MIchele Strianese, è opportuno ricordare che nel 2010 il Centro Destra ha, già, battuto de luca alle elezioni regionali.”

Lo scrive il capogruppo in Consiglio Provinciale di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella.

Il problema, è bene ricordare a Strianese, è il rispetto delle regole che, in casa De Luca, va bene fino a quando non si toccano i propri interessi di bottega.