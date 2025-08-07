REGIONALI. DOPO LUCIA VUOLO ANCHE ERNESTO SICA PRONTO A CANDIDARSI CON LA LEGA

C’è anche l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, nel 2020 candidato alle Regionali con Italia Viva, tra i nomi per la lista della Lega in Provincia di Salerno. Dopo l’adesione e l’annuncio della candidatura per le Regionali di Lucia Vuolo, reduce dall’esperienza al Parlamento Europeo dal 2019 al 2024, adesso per il partito di Matteo Salvini in Provincia di Salerno arriva anche il nome di Ernesto Sica.

Dunque, la lista della Lega in Provincia di Salerno è pronta ad una vera e propria rivoluzione, con l’arrivo all’interno della squadra di nomi nuovi che, a quanto pare, sono stati contattati e gestiti direttamente dalla Segreteria Nazionale e, in modo particolare, dal lavoro portato avanti negli ultimi giorni dal Sottosegretario Durigon.