NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IN COMMISSIONE TRASPARENZA QUESTIONE CACCIA IN CAMPANIA”

“Di fronte alle inadempienze, ai ritardi e alla superficialità della Regione Campania sulle questioni della caccia, in tutti questi anni da Consigliere regionale ho condotto una battaglia coerente e costante accanto ai cacciatori. Più volte ho richiamato il Governo regionale alle proprie responsabilità, chiedendo che ai cacciatori venissero riconosciuti i loro diritti e che si abbandonasse un approccio ideologico e sbagliato al tema.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.
Tuttavia molti di questi problemi rimangono ancora sul tappeto e tante sono le questioni ancora aperte. Ecco perché ho creduto utile e necessario convocare una seduta della Commissione Trasparenza e Controllo della Regione, che ho l’onore di presiedere, proprio sul tema della caccia. La Commissione si riunirà domani pomeriggio e ad essa ho chiamato in audizione l’Assessore regionale al ramo Nicola Caputo, i Dirigenti regionali e tutte le associazioni venatorie, con l’obiettivo di favorire un confronto e un dialogo aperto e franco tra le parti.
Spero che questa occasione possa davvero tradursi in un’opportunità per superare le troppe criticità che, sulla caccia, ancora esistono.