NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IN COMMISSIONE TRASPARENZA QUESTIONE CACCIA IN CAMPANIA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Di fronte alle inadempienze, ai ritardi e alla superficialità della Regione Campania sulle questioni della caccia, in tutti questi anni da Consigliere regionale ho condotto una battaglia coerente e costante accanto ai cacciatori. Più volte ho richiamato il Governo regionale alle proprie responsabilità, chiedendo che ai cacciatori venissero riconosciuti i loro diritti e che si abbandonasse un approccio ideologico e sbagliato al tema.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Tuttavia molti di questi problemi rimangono ancora sul tappeto e tante sono le questioni ancora aperte. Ecco perché ho creduto utile e necessario convocare una seduta della Commissione Trasparenza e Controllo della Regione, che ho l’onore di presiedere, proprio sul tema della caccia. La Commissione si riunirà domani pomeriggio e ad essa ho chiamato in audizione l’Assessore regionale al ramo Nicola Caputo, i Dirigenti regionali e tutte le associazioni venatorie, con l’obiettivo di favorire un confronto e un dialogo aperto e franco tra le parti.
Spero che questa occasione possa davvero tradursi in un’opportunità per superare le troppe criticità che, sulla caccia, ancora esistono.

Related Posts

Agosto 7, 2025

REGIONALI. DOPO LUCIA VUOLO ANCHE ERNESTO SICA PRONTO A CANDIDARSI CON LA LEGA

Agosto 7, 2025

FRANCO PICARONE (PD): “LA REGIONE CHIEDE AL GOVERNO CHIAREZZA SU ASSEGNI PER DISABILI”

Agosto 7, 2025

FRANCO MARI (AVS): “PRONTO SOCCORSO AGROPOLI, AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE”