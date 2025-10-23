REGIONALI. EDMONDO CIRIELLI: “PRIMO PARTITO FDI-FI? ORA MI INTERESSA COALIZIONE”

“Non mi interesso di chi arriva primo come partito, ora la coalizione è tutta uguale, certo ho il mio partito, ma ora sono per la coalizione, chi avrà fatto liste migliori e avrà intercettato meglio i flussi elettorali, avrà questa palma, ma alla fine importante è la vittoria complessiva della coalizione”. E’ quanto detto ai cronisti dal viceministro degli Esteri e candidato del centrodestra alle Regionali in Campania, Edmondo Cirielli, dopo il pranzo sul lungomare di Napoli con il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a proposito della disputa per chi sarà il primo partito della coalizione dopo il voto alle urne.

